احدث الأخبار

البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم
أبرز المواد
 البنتاغون ينشر صوراً لمسار الطائرة التي أسقطتها إيران
أبرز المواد
 المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات النظام السوري في ريف إدلب إلى 25 شخصاً بينهم 8 أطفال
أبرز المواد
 أسعار الذهب تتجاوز 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013
أبرز المواد
 مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يحتفي بمرشح المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
أبرز المواد
 التحالف :عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لإحباط أعمال إرهابية وشيكة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام قوارب مفخخة
أبرز المواد
 سمو نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية والولايات المتحدة تبحثان جهود التصدي للدور التخريبي الإيراني
أبرز المواد
 واشنطن تؤكد التزام المجتمع الدولي بمقررات الحل السياسي في اليمن
أبرز المواد
 الأرصاد : طقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 سوري يواجه الإعدام بعد تورطه بخطف آخر في ماليزيا
أبرز المواد
 شاهد .. صور لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة
أبرز المواد
البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

أبرز المواد
البنتاغون ينشر صوراً لمسار الطائرة التي أسقطتها إيران

البنتاغون ينشر صوراً لمسار الطائرة التي أسقطتها إيران

أبرز المواد
المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات النظام السوري في ريف إدلب إلى 25 شخصاً بينهم 8 أطفال

المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات النظام السوري في ريف إدلب إلى 25 شخصاً بينهم 8 أطفال

أبرز المواد
أسعار الذهب تتجاوز 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013

أسعار الذهب تتجاوز 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013

أبرز المواد

البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم
http://almnatiq.net/?p=742634
المناطق _ وكالات

كشف مسؤولون في البنتاغون لوسائل إعلام أمريكية تفاصيل إضافية حول خطة الولايات المتحدة لضرب أهداف إيرانية الليلة الماضية، ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية أمس.

وأكد المسؤولون لمجلة “نيوزويك” أن قوات الولايات المتحدة في المنطقة، بما فيها الطراد USS Leyte Gulf المزود بصواريخ مجنحة، وضعت في حالة تأهب لمدة 72 ساعة، وتم إيقاظ العسكريين في الساعة الثانية من ليلة أمس بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر أصلا أن تنفذ الضربات في غضون ساعة، لكن لم يحدث شيء، وبقيت خطة الهجوم معتمدة حتى الساعة 3:00-3:30 من صباح اليوم الجمعة.

وأكد المسؤولون أن بين الأهداف التي كان من المقرر ضربها منظومة صاروخية أرض-جو من طراز “إس-125 نيفا/ بيتشورا” سوفيتية الصنع، يعتقد البنتاغون أنها هي التي أسقطت الطائرة المسيرة الأمريكية، رغم إعلان الحرس الثوري الإيراني عن استخدام منظومة “خرداد” محلية الصنع في العملية.

وذكر مسؤول آخر في وزارة الدفاع لوكالة “أسوشيتد برس” أن قائمة الأهداف التي أعدها البنتاغون شملت رادارات وبطاريات صاروخية.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤول في البنتاغون تأكيده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تنفيذ العملية ثم تراجع عن قراره.

روابط ذات صلة

البنتاغون ينشر صوراً لمسار الطائرة التي أسقطتها إيران

البنتاغون ينشر صوراً لمسار الطائرة التي أسقطتها إيران
المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات النظام السوري في ريف إدلب إلى 25 شخصاً بينهم 8 أطفال

المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات النظام السوري في ريف إدلب إلى 25 شخصاً بينهم 8 أطفال
أسعار الذهب تتجاوز 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013

أسعار الذهب تتجاوز 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*