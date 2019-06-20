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فريق الحاتميات التطوعي بحائل فريق يرسخ ثقافة التطوع، ومبادرات التحفيز مع الجهات .

فريق الحاتميات التطوعي بحائل فريق يرسخ ثقافة التطوع، ومبادرات التحفيز مع الجهات .

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فريق الحاتميات التطوعي بحائل فريق يرسخ ثقافة التطوع، ومبادرات التحفيز مع الجهات .

فريق الحاتميات التطوعي بحائل فريق يرسخ ثقافة التطوع، ومبادرات التحفيز مع الجهات .
http://almnatiq.net/?p=742637
المناطق _ حائل
قدم فريق “الحاتميات التطوعي ” بحائل في تنظيم وتنسيق كثير من المبادرات الخيرية في حائل متعاون مع الجهات مما عزز من مكانته، وجهوده المتميزة في محافل المناسبات وذلك بكل إتقان وابداع.
بدورها قالت صالحه الشمري المشرفة على الفريق التطوعي – ان اكثر ما يهتم به المجتمع غالبا القضايا الانسانية او ما يهتم بالعناصر النسائية، وقالت: من جهتنا ننساعد العنصر النسائي في هذا المجال فكل مجال تطوعي نسعى في المشاركة والمساعدة فيه ونقوم بالإشراف عليه لأننا نلمس رغبة مجتمعية في الاسهام في المساعدة لاسيما بين العنصر النسائي كما نحرص على معرفة اهتمامات المتطوعات في الاعمال التطوعية ونشر ثقافة التطوع والوعي الاجتماعي تجاه ذلك باعتبار إن رسالة الفريق تركز على ترسيخ ثقافة التطوع، وتحفيز كوادر تساهم في أعمال ونشاطات من شأنها إحداث تغيير نحو الأفضل على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
مشيرة إلى أنها فخورة بما قدمها فريقها من إنجازات، وما قدمته المتطوعات من تنظيم وإنجاز، لاسيما أن العمل التطوعي فرصة لا تقدر بثمن .

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