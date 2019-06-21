احدث الأخبار

هوك : لابد من التصدي لاستخدام إيران وكلاء لمهاجمة السعودية
أبرز المواد
 الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج “مسح العمل التطوعي” للمرة الأولى في المملكة
أبرز المواد
 هل يستخدم ترمب تفويض ضرب القاعدة لتدمير منشآت إيران النووية؟
أبرز المواد
 رويترز: إيران تسلمت عبر عُمان تحذيراً من ترمب بهجمات وشيكة
أبرز المواد
 سوماروي .. أول جزيرة تتخلى عن الوقت في العالم
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تحمل المليشيات الحوثية مسؤولية تعليق برنامج الغذاء العالمي لأنشطته
أبرز المواد
 فريق الحاتميات التطوعي بحائل فريق يرسخ ثقافة التطوع، ومبادرات التحفيز مع الجهات .
منطقة حائل
 البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم
أبرز المواد
 البنتاغون ينشر صوراً لمسار الطائرة التي أسقطتها إيران
أبرز المواد
 المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات النظام السوري في ريف إدلب إلى 25 شخصاً بينهم 8 أطفال
أبرز المواد
 أسعار الذهب تتجاوز 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013
أبرز المواد
 مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يحتفي بمرشح المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
أبرز المواد
هوك : لابد من التصدي لاستخدام إيران وكلاء لمهاجمة السعودية

هوك : لابد من التصدي لاستخدام إيران وكلاء لمهاجمة السعودية

أبرز المواد
الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج “مسح العمل التطوعي” للمرة الأولى في المملكة

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج “مسح العمل التطوعي” للمرة الأولى في المملكة

أبرز المواد
هل يستخدم ترمب تفويض ضرب القاعدة لتدمير منشآت إيران النووية؟

هل يستخدم ترمب تفويض ضرب القاعدة لتدمير منشآت إيران النووية؟

أبرز المواد
رويترز: إيران تسلمت عبر عُمان تحذيراً من ترمب بهجمات وشيكة

رويترز: إيران تسلمت عبر عُمان تحذيراً من ترمب بهجمات وشيكة

أبرز المواد

رويترز: إيران تسلمت عبر عُمان تحذيراً من ترمب بهجمات وشيكة

رويترز: إيران تسلمت عبر عُمان تحذيراً من ترمب بهجمات وشيكة
http://almnatiq.net/?p=742649
المناطق - وكالات

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الجمعة، بأن إيران تسلمت عبر وسيط تحذيراً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الخميس، بهجمات وشيكة. وأضافت أن ترمب قال في رسالته، إن واشنطن لا تريد الحرب وترغب في محادثات، فيما أكد الوسيط أن المسؤولين الإيرانيين نقلوا الرسالة لخامنئي مؤكدين رفضه المحادثات، ومحذرين من عواقب إقليمية ودولية جراء أي عمل عسكري أميركي.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين إيرانييّن قولهما، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس ترمب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم أميركي وشيك على إيران.

وذكر أحد المسؤولين لـ”رويترز”، طالباً عدم ذكر اسمه، أن “ترمب قال في رسالته إنه ضد أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا، وحدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا، لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى (آية الله علي) خامنئي في هذه المسألة”.

وقال المسؤول الثاني: “أوضحنا أن الزعيم الأعلى يعارض أي محادثات لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار، ومع ذلك أبلغنا المسؤول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز New York Times” نقلت، الجمعة، عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الرئيس الأميركي وافق على هجمات على بضعة أهداف إيرانية كأجهزة الرادار وبطاريات الصواريخ ثم تراجع.

وأضافت الصحيفة أن عدم تنفيذ الضربة قد يعود لتغيير الخطة لأسباب لوجستية واستراتيجية، مؤكدة أنه من غير الواضح إذا كان قرار شن هجمات على إيران ما زال قائماً.

وقالت إن الضربة كانت مقررة قبل فجر الجمعة لتقليل المخاطر على المدنيين الإيرانيين، مضيفة أن قادة عسكريين تلقوا أمراً بتوقيف الضربة مؤقتاً.

يأتي ذلك فيما حظرت واشنطن، الجمعة، تحليق الطائرات الأميركية في المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد يوم من إسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة من على ارتفاع كبير.

روابط ذات صلة

هوك : لابد من التصدي لاستخدام إيران وكلاء لمهاجمة السعودية

هوك : لابد من التصدي لاستخدام إيران وكلاء لمهاجمة السعودية
الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج “مسح العمل التطوعي” للمرة الأولى في المملكة

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج “مسح العمل التطوعي” للمرة الأولى في المملكة
هل يستخدم ترمب تفويض ضرب القاعدة لتدمير منشآت إيران النووية؟

هل يستخدم ترمب تفويض ضرب القاعدة لتدمير منشآت إيران النووية؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*