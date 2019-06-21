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هوك : لابد من التصدي لاستخدام إيران وكلاء لمهاجمة السعودية

هوك : لابد من التصدي لاستخدام إيران وكلاء لمهاجمة السعودية
http://almnatiq.net/?p=742658
المناطق - وكالات

قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران، بريان هوك، اليوم الجمعة، إن “حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على طهران تؤتي ثمارها، وإيران تشعر بوطأتها”، مؤكداً أن “العقوبات أتاحت لنا حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن هجمات مباشرة أو غير مباشرة”.

وقال هوك إنه لابد من التصدي لمساعي إيران لاستخدام وكلاء لمهاجمة السعودية وزعزعة استقرار المنطقة .

وأضاف: إذا لم ننجح في التصدي لإيران في اليمن فسيزيد من مخاطر اندلاع صراع إقليمي في الشرق الأوسط.

وقال هوك إنه “من المهم ألا تحصل إيران على موطئ قدم في اليمن لتهديد باب المندب”، مضيفاً: “من المهم أن نبذل ما في وسعنا لنزع فتيل التوتر مع إيران، ونعيد أساليب الردع للمنطقة”.

هوك شدد على أن “إيران مسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة، وتواصل رفض أي مبادرات دبلوماسية لنزع فتيل التوتر”، منوهاً بأن مساعي واشنطن الدبلوماسية “لا تمنح إيران حق الرد بالقوة العسكرية، وعلى إيران أن ترد على دبلوماسيتنا بالدبلوماسية”.

وأضاف هوك أنه اجتمع مع مستشار الأمن الوطني السعودي لبحث التهديد الإيراني.

واستطرد قائلاً: إن السعوديين ساعدوا في ضمان توفير إمدادات جيدة ومستقرة في سوق النفط.

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