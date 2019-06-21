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أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة الاثنين القادم

أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة الاثنين القادم
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جازان - فضة عطيف

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس المنطقة الاثنين القادم ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الـ 95 , الثانية للعام المالي الحالي 1440 – 1441هـ ، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالحق، أن سمو أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية، يستعرض بعدها المجلس التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها المجلس في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس.
وبين أن المجلس سيناقش في دورة انعقاده الحالية جملة من الموضوعات ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية و الشباب والسياحة والثقافة ومتابعة تنسيق مشروعات المياه والصحة ولجنة تحقيق الرؤية والتحول الوطني وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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