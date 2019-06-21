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طالبتان سعوديتان تشاركان في مؤتمر رابطة علم النفس في واشنطن

طالبتان سعوديتان تشاركان في مؤتمر رابطة علم النفس في واشنطن
http://almnatiq.net/?p=742671
المناطق - الدمام
شاركت طالبتين من طالبات جامعة الأمير محمد بن فهد، في مؤتمر رابطة علم النفس والذي أقيم في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، كمشاركات وحيدات من المملكة العربية السعودية إضافة إلى مشاركة عضو هيئة التدرس بالجامعة الدكتورة مورا پيلوتي في هذا المؤتمر.
وشاركت الطالبتين الكوثر آل حماد وهي خريجية تخصص الموارد البشرية بكلية إدارة الأعمال وإيمان عبدالهاي وهي أحدى طالبات تخصص القانون، في هذا المؤتمر والذي يعنى بتقديم بحوث نوعية في مجال علم النفس.
وقامت الطالبة ايمان عبدالهادي بعرض البحث التي قامت باتمامه بالتعاون مع زميلاتها الطالبات خديجة الدباغ وريم غازي واسيل الصباغ ومزنة العجمي، وحمل عنوان: “الذاكرة عبارة عن خبرة متراكمة وحالية”.
فيما شاركت الطالبة الكوثر آل حماد بحثها والذي حمل عنوان “الحكم على الآخرين يتجسد في الادراك من منظور الشرق الأوسط”. والذي قامت باجراؤه مع زميلاتها الطالبتين: خديجة الدباغ وايمان العبدالهادي.
حيث تم إجراء هذه البحوث بإشراف ومتابعة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهما
د. مورا پيلوتي، والدكتورة هدى الملحم  والأستاذة. هالة الكحيل
كما قدمت د. مورا پيلوتي بحثا علميا قامت به بالتعاون مع أعضاء الكادر التعليمي: أ. هالة الكحيل،  د. سامية حسن، د. خديجة العلو، و د. رنا الغزو. والذي كان عنوانه: هل وهمية معرفة المستوى الأكاديمي الراهن للطلبة من قبل المحاضر تتمحور في معرفة المستوى الأكاديمي السابق لهم.
وتأتي هذه المشاركة الدولية في أطار الدعم اللامحدود الذي تقدمه الجامعة لمنسوبيها من طلاب وأعضاء هيئة تدرس في مجالات البحوث العلمية، حيث ساهمت الجامعة بدعم جهود البحث والتطوير لتطوير مواهب هؤلاء الطالبات وبقية الطلبة والكادر التعليمي عن طريق تزويدهم بالمهارات والمعارف والدعم المطلوبين في مجال الأبحاث العلمية.
وقدم مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره الجزيل للطالبات المشاركات في هذا المحفل العالمي، مشيراً إلى دعم الجامعة لكافة منسوبيها في مجالات الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعيّة كجزء من جهود الجامعة لتحقيق الأهداف الوطنية وتماشياً مع  رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني للتعليم العالي.

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