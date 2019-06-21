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تكريم 1300 متطوع ومتطوعة في ختام حملة تركد لإفطار الصائمين

تكريم 1300 متطوع ومتطوعة في ختام حملة تركد لإفطار الصائمين
http://almnatiq.net/?p=742674
المناطق - الأحساء

أشاد وكيل محافظة الاحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري راعي الحفل الختامي لحملة تركد التي نظمها مركز العمل التطوعي التابع لجمعية البر بالأحساء خلال شهر رمضان المبارك بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية في إعداد وتوزيع 100 ألف وجبة لإفطار الصائمين بمشاركة أكثر من ألف متطوع ومتطوعة.

وأبدى الجعفري سعادته بعد اطلاعه على التقرير المرئي الذي تم اعداده بمناسبة ختام حملة تركد وما قدمه المتطوعين والمتطوعات من جهود كبيرة لتفطير الصائمين تجاوزت 21 ألف ساعة تطوعية.

مؤكدا بأن جمعية البر بالأحساء حريصة على تبني المشاريع النوعية التي تخدم المجتمع ومشروع تفطير الصائمين الذي نفذه المركز التطوعي بإشراف مدير المركز عبدالعزيز الرويشد بمساعده فريق العمل معه، وبمتابعة من أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن ال عبدالقادر قد حقق الأهداف المنشودة متمنيا للجمعية وللقائمين عليها التوفيق لخدمة المستفيدين منها بشكل خاص وخدمة المجتمع بشكل عام.

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في حفل تكريم الفرق التطوعية المشاركة في حملة “تركد” لإفطار الصائمين المتجولين الذي نظمه مركز العمل التطوعي التابع لجمعية البر بالأحساء بمقر نادي الأحساء الأدبي، مساء يوم أمس بحضور أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر وممثل شرطة الأحساء العقيد أمين بن خالد الملحم، ونائب كتيبة الشغب بالحرس الوطني العقيد حمدان الرويلي، ممثل النادي الأدبي بالأحساء صغير العجمي، عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز التركي، وعضو مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز البشير وبمشاركة 30 جهة من الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية والكشفية.

وأوضح مدير مركز العمل التطوعي عبدالعزيز بن صالح الرويشد بان الحفل بدء بالسلام الملكي ثم القران الكريم تلاه الملازم القضائي عبدالملك الراجح وبعد ذلك قدم فقرات الحفل مساعد البريكان.

وأضاف الرويشد بان أمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح ال عبدالقادر أكد في كلمته التي ألقاها  بانه تم تنفيذ برنامج إفطار الصائمين المتجولين “تركد” في نسخته الثالثة لعام 2019 في 17 من التقاطعات الرئيسية ونقاط تفتيش بمداخل الاحساء، بمتابعة مركز العمل التطوعي، حيث هدف البرنامج إلى المحافظة على سلامة الصائمين من مخاطر السرعة الزائدة مع قرب وقت الإفطار، وحثهم على أهمية الالتزام بضوابط السلامة المرورية تحت شعار (لاحق على الفطور و سلامتك في وعيك المروري).

 

وأبان ال عبدالقادر أن 1300 متطوع ساهموا في توزيع أكثر من 100 ألف وجبة مكونة من (تمر – ماء – فطيرة) قام بإعدادها فريق الفتيات المتطوعات بقاعة مخصصة بجامعة الملك فيصل، بمجموع ساعات تطوعية بلغت 21 ألف و996 ساعة تطوع.

وبعد ذلك ألقى المتطوعان دايل الخالدي و ملاك السماعيل كلمة نيابة عن المتطوعين والمتطوعات المشاركين في حملة تركد.

وفي ختام حفل التكريم كرم وكيل المحافظة معاذ الجعفري وأمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح ال عبدالقادر جميع المشاركين والداعمين لبرنامج تركد في نسخته الثالث لعام 2019.

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