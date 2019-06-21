صحة الرياض تنظم حملة للتوعية بصحة البشرة

الرياض - شاجع الدوسري

نظمت “صحة الرياض” اليوم حملة للتوعية بصحة البشرة والأمراض الجلدية ، وذلك في حياة مول ، وتستمر لمدة شهر .

وتهدف الحملة لتوفير حلول أفضل وأكثر فعالية لأفراد المجتمع فضلا عن نشر الوعي والثقافة حول ضرورة الحفاظ على صحة البشرة .

وقدم مختصو التوعية الصحية بصحة الرياض عدة رسائل تتضمن : ان مستويات الرطوبة ودرجات الحرارة العالية ومدى جودة المياه ونقص فيتامين د وقلة التعرض المباشر لأشعة الشمس إلى جانب إتباع أنظمة غذائية غير متوازنة تسبب ضررا بالغا ينعكس على البشرة.

كما قدم المختصون رسائل حول جفاف الجلد ، والطفح الجلدي الحراري ، والحروق الشمسية .

وتأتي الحملة برعاية صيدليات الدواء و شركة Tihour .

وتأتي الحملة في إطار جهود صحة الرياض لتعزيز الصحة وجودة الحياة، ورفع الوعي لحماية الصحة العامة، والتشجيع على الانماط الصحية ، وتجنب العوامل الخطرة التي تسهم في زيادة نسبة الإصابة بالامراض ، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالممارسات الصحية السليمة .