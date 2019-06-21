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صحة الرياض تنظم حملة للتوعية بصحة البشرة

صحة الرياض تنظم حملة للتوعية بصحة البشرة

منطقة الرياض
تكريم 1300 متطوع ومتطوعة في ختام حملة تركد لإفطار الصائمين

تكريم 1300 متطوع ومتطوعة في ختام حملة تركد لإفطار الصائمين

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صحة الرياض تنظم حملة للتوعية بصحة البشرة

صحة الرياض تنظم حملة للتوعية بصحة البشرة
http://almnatiq.net/?p=742677
الرياض - شاجع الدوسري

نظمت “صحة الرياض” اليوم حملة  للتوعية بصحة البشرة والأمراض الجلدية ، وذلك في حياة مول ، وتستمر لمدة شهر .
وتهدف الحملة لتوفير حلول أفضل وأكثر فعالية لأفراد المجتمع فضلا عن نشر الوعي والثقافة حول ضرورة الحفاظ على صحة البشرة .
وقدم مختصو التوعية الصحية بصحة الرياض عدة رسائل تتضمن : ان مستويات الرطوبة ودرجات الحرارة العالية ومدى جودة المياه ونقص فيتامين د وقلة التعرض المباشر لأشعة الشمس إلى جانب إتباع أنظمة غذائية غير متوازنة تسبب ضررا بالغا ينعكس على البشرة.
كما قدم المختصون رسائل حول جفاف الجلد ، والطفح الجلدي الحراري ، والحروق الشمسية .
وتأتي الحملة برعاية  صيدليات الدواء و شركة Tihour .

وتأتي الحملة في إطار جهود صحة الرياض لتعزيز الصحة وجودة الحياة، ورفع الوعي لحماية الصحة العامة، والتشجيع على الانماط الصحية ، وتجنب العوامل الخطرة التي تسهم في زيادة نسبة الإصابة بالامراض ، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالممارسات الصحية السليمة .

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