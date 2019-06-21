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28 متدرب في برنامج بناء مؤشرات الأداء في الأحساء

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28 متدرب في برنامج بناء مؤشرات الأداء في الأحساء

28 متدرب في برنامج بناء مؤشرات الأداء في الأحساء
http://almnatiq.net/?p=742688
المناطق - الأحساء

انطلق يوم أمس الخميس الموافق 17 – 19 / 10 / 1440هـ ولمدة ثلاثة أيام دورة بناء مؤشرات الآداء والمقارنة المرجعية التي ينفذها مركز تطوير الوعي للتدريب والاستشارات بمحافظة الأحساء بفندق مكان بقاعة ضمن خطته البرامجية للعام الحالي لأكثر من 28 متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات والتخصصات بمتابعة مشرفة البرنامج أ. العنود الحياء ، حيث تتضمن محاور الدورة مناقشة مفاهيم الآداء المؤسسي وآليات بناء مؤشرات الآداء وكيفية العمل على دعم الخطط الاستراتيجية بمؤشرات تسهم في تحقيق الجودة وفق معايير عملية واضحة ودقيقة.

وقد أشار مدير مركز تطوير الوعي الأستاذ فؤاد بوحليقة بأن ما يقدّمه المركز لا يقتصر فيه على الجانب التجاري – وهو حق مشروع- لكنه يتلمس الاحتياجات الفعلية للمجتمع على مستوى الأفراد والمنظمات لتسهم المراكز التدريبية بدورها في خدمة المجتمع ودعم التوجهات الوطنية ورؤية المملكة 2030 وهو ما يدفع المركز إلى توزيع برامجه وأنشطته في كافة مدن المنطقة الشرقية بالتعاون مع نخبة من المدربين ذوي الخبرة والتأهيل المهني والأكاديمي.

فيما ذكر مدرب الدورة الأستاذ محمد الحريجي – مدير تطوير القوى العاملة بشركة غاز سابك – أنه سعيد بأن يقدّم هذه الدورة لمجموعة من المتدربين والمدربات ذوي الخبرة والدرجة العلمية العالية والتي تسهم في إثراء البرنامج التدريبي ورفع مساحة التبادل المعرفي والخبرات المهنية بين المتدربين ، شاكرا لمركز تطوير الوعي منحه فرصة التواجد والاسهام في خدمة المجتمع من خلال هذه الدورات التطويرية و البرامج التدريبية التأهيلية.

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