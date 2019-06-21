التلفزيون الإيراني يعرض ما قال إنه “أجزاء” من الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها طهران

المناطق - وكالات

نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الجمعة، أجزاء من حطام الطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها، فجر أمس الخميس، من قبل القوة الجوية للحرس الثوري قرب مقاطعة هرمزغان جنوب إيران .

وعرضت قناة ”خبر“ الإيرانية، صورًا من حطام الطائرة الأمريكية المسيرة من طراز ”غلوبال هاوك RQ- 4A“.

وجاء بث هذه الصور من قبل إيران، بعدما أبلغت الخارجية الإيرانية، اليوم، السفير السويسري في طهران، بأنها تمتلك أجزاءً من حطام الطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها، وأنها ربما ستضطر إلى عرض أجزاء من حطام هذه الطائرة.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه عثر على أجزاء من حطام الطائرة الأمريكية المسيرة من طراز ”غلوبال هاوك RQ- 4A“، بالقرب من مضيق هرمز.

وتؤكد الولايات المتحدة أن طائرتها المسيرة لم تخترق الأجواء الإيرانية، وإنما تم استهدافها على بعد نحو 34 كيلومترًا من الأجواء الإيرانية.