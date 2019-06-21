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براعم التحدي يقيم فعالية بالتأهيل نتخطى الإعاقة و نبدع

براعم التحدي يقيم فعالية بالتأهيل نتخطى الإعاقة و نبدع
http://almnatiq.net/?p=742700
الجوف - محمد الحسن

انطلقت فعالية بالتأهيل نتخطى الإعاقة و نبدع برعاية كريمة من مدير فرع السياحة بالجوف الأستاذ ياسر العلي ومشاركة رئيس مجلس إدارة نادي الجوف للاحتياجات الخاصة و نخبة من المهتمين وذوي الإعاقةوتهدف الفعالية بشكل أساسي إلى التعريف بأهمية التأهيل ونتائجه الإيجابية على الفرد و الاسرة والمجتمع والتي نفذتها مؤسسة الجوف الاحترافية لتنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية و بمشاركة مركز براعم التحدي للرعاية النهارية بركن انطلاقة الفصل التأهيلي الصيفي لهذا العام ١٤٤٠هـ في مقر الجوف بلازا التجاري صاحب الركن عدة أجنحة من ضمنها جناح العلاج بالترفيه للرسم والتلوين للأطفال وجناح تركيبات مبتكره للأطفال .
وأيضاً شارك القائد الأستاذ أكرم العيد مخترع الرسم بالرأس لذوي الإعاقة الشديدة قيامه بالرسم بشكل مباشر أمام الحضور كأحد قصص النجاح الملهمة لذوي الإعاقة مما لاقى تجمع وإعجاب الكثير من الزائرين كما كان هناك تجربة لعبة كرة السلة من وضعية الجلوس على الكرسي المتحرك للحضوربمشاركة اللاعب مشاري الرويلي لاعب نادي الجوف للاحتياجات الخاصة كما تم تقديم الهدايا للأطفال الفائزين وصاحب الركن جناح عباره عن لوحه يعبر فيها الحضور عن نظرتهم لأهمية التأهيل والتدريب للمعاقين ومدى تأثيره وانعكاسه إيجابياً عليهم و ستستمر هذا الفعالية لمدة يومين في نفس المقر .
وفي الختام وجه المدير العام للمؤسسة الأستاذ أكرم خليل العيد بدعوة جميع ذوي الإعاقة و أسرهم للمشاركة في الفعالية والتعرف على قصص النجاح الملهمة لأقرانهم و قدم العيد شكر خاص للأوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان على دعمهم الجزيل لبرنامج عيش الصيف مع براعم التحدي للسنة الثانية والذي ساهم بتقديم خدماته لجميع فئات الإعاقة بالجوف مجانا بمقر مركز براعم التحدي للرعاية النهارية.

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