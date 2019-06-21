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مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,4 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,4 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة

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مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,4 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,4 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة
http://almnatiq.net/?p=742703
المناطق - واس

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7,667,529 تأشيرة حتى تاريخ 17 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,442,756 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 271,409 معتمرًا، منهم 146,807 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 124,602 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 7,171,347 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,952 موظفا، منهم 9,068 من الذكور، و 1,884 من الإناث.
وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,597,471 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 709,914 معتمرًا، وسجل وصول 135,371 معتمرا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,674,606، تليها إندونيسيا 974,650، بعدها الهند 652,322، ثم مصر 541,951، والجزائر خامسا 365,754 معتمرين.
وتأتي بعدها كل من: اليمن 339,493، تركيا 328,076، العراق 279,902، ماليزيا 279,902، السودان 216,537.
ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

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