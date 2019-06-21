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“مسام” يتمكن من انتزاع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م

“مسام” يتمكن من انتزاع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م

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“مسام” يتمكن من انتزاع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م

“مسام” يتمكن من انتزاع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م
http://almnatiq.net/?p=742706
المناطق - واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م، من انتزاع 105 ألغام، منها لغمين مضادين للأفراد و 47 لغمًا مضادًا للدبابات و 56 ذخيرة غير متفجرة و 0 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72,381 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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