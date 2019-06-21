احدث الأخبار

وزير الصحة اليمني : مركز الملك سلمان للإغاثة أكبر ممول للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن
أبرز المواد
 “مسام” يتمكن من انتزاع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م
أبرز المواد
 مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,4 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة
أبرز المواد
 براعم التحدي يقيم فعالية بالتأهيل نتخطى الإعاقة و نبدع
أبرز المواد
 طيران الإمارات تحول مسار رحلاتها بعيداً عن الأجواء المشحونة
أبرز المواد
 التلفزيون الإيراني يعرض ما قال إنه “أجزاء” من الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها طهران
أبرز المواد
 28 متدرب في برنامج بناء مؤشرات الأداء في الأحساء
المنطقة الشرقية
 الحذيفي في خطبة الجمعة : الإنسان مخلوق عجيب من مخلوقات الله جلا وعلا جمع فيه من عجائب الصفات ما تفرقه عن غيره
أبرز المواد
 غوتيريس يدعو للتحلي “بأعصاب من حديد” في الخليج
أبرز المواد
 صحة الرياض تنظم حملة للتوعية بصحة البشرة
منطقة الرياض
 تكريم 1300 متطوع ومتطوعة في ختام حملة تركد لإفطار الصائمين
المنطقة الشرقية
 طالبتان سعوديتان تشاركان في مؤتمر رابطة علم النفس في واشنطن
المنطقة الشرقية
وزير الصحة اليمني : مركز الملك سلمان للإغاثة أكبر ممول للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن

وزير الصحة اليمني : مركز الملك سلمان للإغاثة أكبر ممول للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن

أبرز المواد
“مسام” يتمكن من انتزاع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م

“مسام” يتمكن من انتزاع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م

أبرز المواد
مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,4 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,4 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة

أبرز المواد
براعم التحدي يقيم فعالية بالتأهيل نتخطى الإعاقة و نبدع

براعم التحدي يقيم فعالية بالتأهيل نتخطى الإعاقة و نبدع

أبرز المواد

وزير الصحة اليمني : مركز الملك سلمان للإغاثة أكبر ممول للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن

وزير الصحة اليمني : مركز الملك سلمان للإغاثة أكبر ممول للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن
http://almnatiq.net/?p=742709
المناطق - واس

أشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، اليوم بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل إنشاء مصنع للأوكسجين في هيئة مستشفى الجوف العام بطاقة إنتاجية تبلغ 50 أسطوانة، مبيناً أن المركز يعد شريكاً أساسياً وفعالاً في دعم اليمن في كافة القطاعات وخصوصاً القطاع الصحي وهو أكبر الممولين للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن.
جاء ذلك في تصريح له اليوم مؤكداً أن هذه الوحدة ستسهم كثيراً في تحسين القطاع الصحي في المحافظة، ويستفيد منها عدداً من المرضى في إطار المحافظة خصوصاً أن تدشينها أتى في هذه المرحلة الحرجة.
وأوضح باعوم أن هذه الوحدة تُعد واحدة من المشاريع المهمة التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، مبيناً أن مشاريع المركز في القطاع الصحي وصلت إلى كافة محافظات الجمهورية.
من جانبه قدم وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي باسمه واسم السلطة المحلية الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة تقديمهم لهذا المشروع الذي وصفه بالعملاق، مؤكداً أن المستشفى بحاجة ماسة لمحطة الأكسجين وأن ما قدمه المركز سيعطي المستشفى نقلة كبيرة ونوعية.
يذكر أن هذه محطة الأوكسجين رقم 12 سبقتها 11 محطة أخرى أنشأها المركز في عموم المحافظات اليمنية.

 

روابط ذات صلة

“مسام” يتمكن من انتزاع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م

“مسام” يتمكن من انتزاع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م
مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,4 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,4 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة
براعم التحدي يقيم فعالية بالتأهيل نتخطى الإعاقة و نبدع

براعم التحدي يقيم فعالية بالتأهيل نتخطى الإعاقة و نبدع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*