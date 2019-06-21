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ترامب يكشف سر تأجيل الضربة الأميركية لإيران
http://almnatiq.net/?p=742717
المناطق_وكالات

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، ماذ ذكرته تقارير إعلامية حول تراجعه في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية، بعيد إسقاط طهران طائرة استطلاع أميركية.

وفي سلسلة تغريدات على “تويتر”، قال ترامب:” يوم الإثنين أسقطوا (الإيرانيين) طائرة درون غير مأهولة كانت تحلق فوق المياه الدولية”.

وأضاف أن إدارته كانت تستعد للانتقام الليلة الماضية لكنه أوقف الهجوم بعدما علم أنه سيؤدي إلى مقتل 151 شخصاً ، موضحاً أنه أوقف الهجوم قبل أن يبدأ بـ 10 دقائق فقط .

وفي تبرير لقراره، أوضح الرئيس الأميركي أن الرد لا يتناسب مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة ، مجدداً موقفه الحازم بشأن عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، بالقول:”لا يمكن لإيران أن تحصل على أسلحة نووية أبداً”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قالت في وقت سابق الجمعة إن ترامب وافق على خطة لضرب أهداف إيرانية، ثم تراجع عن التنفيذ بشكل مفاجئ.

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