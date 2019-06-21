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البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم
http://almnatiq.net/?p=742721
المناطق_وكالات

كشف مسؤولون في البنتاغون لوسائل إعلام أمريكية تفاصيل إضافية حول خطة الولايات المتحدة لضرب أهداف إيرانية الليلة الماضية، ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية أمس.

وأكد المسؤولون لمجلة “نيوزويك” أن قوات الولايات المتحدة في المنطقة، بما فيها الطراد USS Leyte Gulf المزود بصواريخ مجنحة، وضعت في حالة تأهب لمدة 72 ساعة، وتم إيقاظ العسكريين في الساعة الثانية من ليلة أمس بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر أصلا أن تنفذ الضربات في غضون ساعة، لكن لم يحدث شيء، وبقيت خطة الهجوم معتمدة حتى الساعة 3:00-3:30 من صباح اليوم الجمعة.

رادارات وبطاريات صاروخية

وأكد المسؤولون أن بين الأهداف التي كان من المقرر ضربها منظومة صاروخية أرض-جو من طراز “إس-125 نيفا/ بيتشورا” سوفيتية الصنع، يعتقد البنتاغون أنها هي التي أسقطت الطائرة المسيرة الأمريكية، رغم إعلان الحرس الثوري الإيراني عن استخدام منظومة “خرداد” محلية الصنع في العملية.

وذكر مسؤول آخر في وزارة الدفاع لوكالة “أسوشيتد برس” أن قائمة الأهداف التي أعدها البنتاغون شملت رادارات وبطاريات صاروخية.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤول في البنتاغون تأكيده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تنفيذ العملية ثم تراجع عن قراره.

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