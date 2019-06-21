تعرف على مميزات الطائرة الأمريكية “تريتون” التي أسقطتها إيران .. وهذه أهميتها والعمليات التي تقوم بها

المناطق_وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اسقاط طائرة أمريكية دون طيار، فجر الخميس، بعد اختراقها للأجواء الإيرانية، وفقا له، في حين أكد مسؤول أمريكي بحسب CNN أن الطائرة الموجهة من طراز “MQ-4C” استهدفت من قبل الحرس الثوري في الأجواء الدولية واسقطت فوق مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الخميس، أن الطائرة الأمريكية بدون طيار “درون”، التي أسقطتها بلاده “انتهكت” المجال الجوي الإيراني، وذلك بعدما نشرت وزارة الدفاع الأمريكية فيديو، قائلة إن الطائرة كانت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الإيراني إطلاقا.

استطلاع وتجسس

وتعتبر طائرة “MQ-4C تريتون” المسيرة جزءاً من أسطول يمتلكه الجيش الأمريكي مخصص لأغراض التجسس والاستطلاع وتستطيع “تريتون” التحليق على ارتفاع يصل إلى 55 ألف قدم، ولمدة تزيد عن 24 ساعة متواصلة في الطلعة الواحدة.

وتشمل مهام “تريتون” الطلعات الاستطلاعية، وأنشطة الاستخبارات والتجسس، كما جهزت الطائرة بمستشعرات تستطيع مسح محيط الطائرة بدرجة 360.

في حين يبلغ مدى التحليق للطائرة 12.300 ميل بحري، ويبلغ طولها نحو 14.5 مترا، فيما يصل طول الجناحين الى نحو 40 مترا، وارتفاعها يبلغ 4.9 مترا.