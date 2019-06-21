‏‫السيح يُغنى بها هذا المساء 

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http://almnatiq.net/?p=742731

يحيى عدد من الفنانيين مساء اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء ، حفلا غنائيا في محافظة الخرج مدينة السيح ، وذلك ضمن حفلات السعودية التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.

ويعد هذا الحفل هو الأول في محافظة الخرج ، والعمل على قدم وساق لتجهيز المكان في نادي الشعلة ويتسع المكان لاكثر من 6000 مقعد ويتم كذلك التجهيز  للتنظيم الخاص بالحشود من قبل الجهات ذات الاختصاص.

وقد غرد رئيس هيئة الترفيه تركي آلي الشيخ عبر حسابه بتوتر عن إقامة حفل غنائي في ⁧الخرج⁩ بمشاركة نجوم الفن الشعبي وهم الفنان مزعل فرحان و الفنان بديع مسعود وكذلك الفنان سعد جمعة والفنان فارس مهدي.

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