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مركز الملك سلمان للإغاثة : تعليق مساعدات برنامج الغذاء العالمي في صنعاء نتيجة متوقعة للأعمال المشينة التي تنتهجها المليشيات الحوثية

مركز الملك سلمان للإغاثة : تعليق مساعدات برنامج الغذاء العالمي في صنعاء نتيجة متوقعة للأعمال المشينة التي تنتهجها المليشيات الحوثية

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مركز الملك سلمان للإغاثة : تعليق مساعدات برنامج الغذاء العالمي في صنعاء نتيجة متوقعة للأعمال المشينة التي تنتهجها المليشيات الحوثية

مركز الملك سلمان للإغاثة : تعليق مساعدات برنامج الغذاء العالمي في صنعاء نتيجة متوقعة للأعمال المشينة التي تنتهجها المليشيات الحوثية
http://almnatiq.net/?p=742752
المناطق_وكالات

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن تعليق برنامج الأغذية العالمي لعمليات توزيع المساعدات الغذائية في صنعاء, نتيجة متوقعة للأعمال المشينة التي تنتهجها المليشيات الحوثية الإرهابية من سرقة ونهب وإتلاف للمساعدات الإنسانية.
وقال المركز في بيان صدر عنه اليوم : “لقد طالب المركز ومسؤولوه عبر اللقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة ومن خلال البيانات الصحفية الصادرة منه أن يوضع حداً للتصرفات غير الإنسانية التي تقوم بها المليشيات ضد المساعدات الإنسانية وعاملي المنظمات وعرقلة عملهم ونهب المساعدات وإتلاف بعضها وبيع الآخر منها”.
وأضاف البيان أن المليشيات الحوثية خارجة عن القانون الإنساني سواء من خلال تجنيدها للأطفال والزج بهم في أتون الصراع المسلح واستخدامهم دروعًا بشرية وزراعتها للألغام العشوائية التي تجاوزت مليون لغم واعتدائها على المدارس أو من خلال التلاعب بتوزيع الأغذية في المناطق التي تسيطر عليها.
وفي هذا الخصوص يطالب المركز منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن بالتصدي لممارسات المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، موضحاً أن المتضرر الوحيد من هذه الممارسات هو الشعب اليمني.
وفي ختام بيانه شكر المركز الجهود الإنسانية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي واستمراره في تقديم مساعداته الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية طوال فترة التعليق.

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