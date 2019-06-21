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سجون تبوك تختتم برنامجها الدعوي الثاني بتيماء

سجون تبوك تختتم برنامجها الدعوي الثاني بتيماء
http://almnatiq.net/?p=742757
المناطق - تبوك 
اختتمت مديرية السجون بمنطقة تبوك ممثلة بشعبة سجون تيماء  البرنامج الدعوي الصيفي الثاني لنزلاء السجن الذي أقيم بالتعاون مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة تيماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة.
وأوضح مدير شعبة سجن محافظة تيماء النقيب سعد بن نجم النجم أن البرنامج هدف إلى رفع مستوى الوعي الديني للنزلاء من خلال تنويع البرامج الإصلاحية والتوعوية التي تهدف لإصلاح النزيل ليكون لبنة صالحة تخدم دينه ووطنه.
وأكد أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج في رفع الروح المعنوية للنزلاء  مبيناً أن هناك العديد من البرامج التي ستقدم داخل شعبة سجون تيماء بما يقدم الخير والفائدة للجميع.

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