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قوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين الأسبوعية وتصيب العشرات بالاختناق

قوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين الأسبوعية وتصيب العشرات بالاختناق
http://almnatiq.net/?p=742761
المناطق_واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.
وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله ، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

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