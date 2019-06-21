الجامعات السعودية تتفوق على الجامعات الإسرائيلية

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تصدرت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” ترتيب الجامعات السعودية ضمن مؤشر كيو أس العالمي لتصنيف الجامعات محققةً المرتبة 186، وقد حققت قفزة بـ45 نقطة، خاصة أنها احتلت المرتبة الـ360 العام 2013.

وتلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الـ200، فيما حققت جامعة الملك سعود المرتبة 281، كما أصبحت جامعة الملك خالد وجامعة أم القرى قاب قوسين من دخول القائمة.

وحققت جامعة خليفة الإماراتية قفزة كبيرة بـ47 نقطة لتحتل المرتبة الـ268، تليها جامعة الإمارات المرتبة 329 والجامعة الأميركية في الشارقة المرتبة 371.

وأشارت صحيفة “هآرتس” العبرية إلى تراجع في تصنيف الجامعات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، وتحسن كبير في تصنيف الجامعات السعودية، حيث أظهرت نتائج العام 2019 أن الجامعة العبرية في القدس المحتلة هي أفضل الجامعات الإسرائيلية حلت بالمرتبة 162 عالمياً وهي الجامعة الإسرائيلية الوحيدة التي تمكنت من التفوق على جميع الجامعات السعودية رغم تراجع ترتيبها بحوالي 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي، مشيرةً إلى أن ما استمرت هذه النزعة فإن الجامعات السعودية ستتجاوز أول جامعة إسرائيلية في القائمة العام المقبل.