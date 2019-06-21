احدث الأخبار

تعديلات جديدة على نظامَي “التأمينات الاجتماعية” و”التعطل عن العمل”
أبرز المواد
 اختفاء “شاب” في ظروف غامضة بالطائف والعثور على جواله ملطخ بالدماء
أبرز المواد
 “موسم جدة” يقدم باكورة من المبادرات لنشر المرح والثقافة والقيم الإيجابية للأطفال
أبرز المواد
 قوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين الأسبوعية وتصيب العشرات بالاختناق
أبرز المواد
 سجون تبوك تختتم برنامجها الدعوي الثاني بتيماء
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة : تعليق مساعدات برنامج الغذاء العالمي في صنعاء نتيجة متوقعة للأعمال المشينة التي تنتهجها المليشيات الحوثية
أبرز المواد
 برنامج الأغذية العالمي يعلق جزئيًا مساعدته الغذائية في بعض مناطق اليمن
أبرز المواد
 إيقاف عداء إيراني 4 أعوام بسبب المنشطات
أبرز المواد
 وقف وزير بريطاني عن العمل بعد تعديه على ناشطة بيئية
أبرز المواد
 «الداخلية» تحتضن «الإقامة المميزة»..و12 شهرا لاستكمال الإجراءات
أبرز المواد
 إيتو: الكاميرون ستحتفظ باللقب في أقوى نسخة بكأس الأمم الأفريقية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى اجتماع مغلق لمناقشة الملف الإيراني
أبرز المواد
تعديلات جديدة على نظامَي “التأمينات الاجتماعية” و”التعطل عن العمل”

تعديلات جديدة على نظامَي “التأمينات الاجتماعية” و”التعطل عن العمل”

أبرز المواد
اختفاء “شاب” في ظروف غامضة بالطائف والعثور على جواله ملطخ بالدماء

اختفاء “شاب” في ظروف غامضة بالطائف والعثور على جواله ملطخ بالدماء

أبرز المواد
“موسم جدة” يقدم باكورة من المبادرات لنشر المرح والثقافة والقيم الإيجابية للأطفال

“موسم جدة” يقدم باكورة من المبادرات لنشر المرح والثقافة والقيم الإيجابية للأطفال

أبرز المواد
قوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين الأسبوعية وتصيب العشرات بالاختناق

قوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين الأسبوعية وتصيب العشرات بالاختناق

أبرز المواد

اختفاء “شاب” في ظروف غامضة بالطائف والعثور على جواله ملطخ بالدماء

اختفاء “شاب” في ظروف غامضة بالطائف والعثور على جواله ملطخ بالدماء
http://almnatiq.net/?p=742767
المناطق_الطائف

كشفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، عن عثورها على مركبة الشاب توفيق العتيبي المختفي منذ فجر أمس واقفةً خلف مبنى حكومي شمال المحافظة، ووجدت حولها آثار دماء وسحب وعراك.

وبحسب سبق قال الأب سلمان بن سفر العالي العتيبي والد الشاب “توفيق” المختفي: “ابني توفيق البالغ من العمر ١٩ عامًا، كان قد خرج من المنزل فجر أمس الخميس مستقلًا مركبته، ولم يعد للمنزل كعادته، وعند الاتصال به لا يرد على هاتفه”.

وأضاف العتيبي: “بحثنا عنه بدون نتيجة؛ فقررنا إبلاغ شرطة الحوية بالطائف، لتباشر مهام البحث”.

شكوك حول اختطافه
وأشار إلى أن الأدلة الجنائية برفقة رجال الأمن عاينت المركبة التي كان مفتاح تشغيلها بها، وتم العثور على جوال ابنه فيها، إضافة إلى ملاحظة آثار دماء وسَحْب وعراك حولها؛ مما يزيد الشك حول اختطافه من الموقع.

وناشد “العتيبي” أمير منطقة مكة المكرمة توجيه الجهات الأمنية بالطائف بتكثيف البحث عن المفقود ومعرفة تفاصيل اختفائه.

روابط ذات صلة

تعديلات جديدة على نظامَي “التأمينات الاجتماعية” و”التعطل عن العمل”

تعديلات جديدة على نظامَي “التأمينات الاجتماعية” و”التعطل عن العمل”
“موسم جدة” يقدم باكورة من المبادرات لنشر المرح والثقافة والقيم الإيجابية للأطفال

“موسم جدة” يقدم باكورة من المبادرات لنشر المرح والثقافة والقيم الإيجابية للأطفال
قوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين الأسبوعية وتصيب العشرات بالاختناق

قوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين الأسبوعية وتصيب العشرات بالاختناق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*