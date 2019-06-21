اختفاء “شاب” في ظروف غامضة بالطائف والعثور على جواله ملطخ بالدماء

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كشفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، عن عثورها على مركبة الشاب توفيق العتيبي المختفي منذ فجر أمس واقفةً خلف مبنى حكومي شمال المحافظة، ووجدت حولها آثار دماء وسحب وعراك.

وبحسب سبق قال الأب سلمان بن سفر العالي العتيبي والد الشاب “توفيق” المختفي: “ابني توفيق البالغ من العمر ١٩ عامًا، كان قد خرج من المنزل فجر أمس الخميس مستقلًا مركبته، ولم يعد للمنزل كعادته، وعند الاتصال به لا يرد على هاتفه”.

وأضاف العتيبي: “بحثنا عنه بدون نتيجة؛ فقررنا إبلاغ شرطة الحوية بالطائف، لتباشر مهام البحث”.

شكوك حول اختطافه

وأشار إلى أن الأدلة الجنائية برفقة رجال الأمن عاينت المركبة التي كان مفتاح تشغيلها بها، وتم العثور على جوال ابنه فيها، إضافة إلى ملاحظة آثار دماء وسَحْب وعراك حولها؛ مما يزيد الشك حول اختطافه من الموقع.

وناشد “العتيبي” أمير منطقة مكة المكرمة توجيه الجهات الأمنية بالطائف بتكثيف البحث عن المفقود ومعرفة تفاصيل اختفائه.