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تعديلات جديدة على نظامَي “التأمينات الاجتماعية” و”التعطل عن العمل”
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تعديلات جديدة على نظامَي “التأمينات الاجتماعية” و”التعطل عن العمل”

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تعديلات جديدة على نظامَي “التأمينات الاجتماعية” و”التعطل عن العمل”

تعديلات جديدة على نظامَي “التأمينات الاجتماعية” و”التعطل عن العمل”
http://almnatiq.net/?p=742768
المناطق_الرياض

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي قراراً بتعديل بعض مواد لوائح نظامَي التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل؛ على أن يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتباراً من بداية محرم من العام القادم ١٤٤١هـ.

الشهر الميلادي هو المعتد به في المعاشات

وتضمنت التعديلات أن يكون الشهر الميلادي، الشهر المعتد به في استحقاق المعاشات، المنصوص عليها في لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية، وانتهاء الحق في تلك المعاشات هو الشهر المحدد وفق التقويم الميلادي.

كما يتم صرف المعاشات المستحقة – المنصوص عليها في لائحة التأمينات – وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات، الأسبوعَ الأول من كل شهر من ذات التقويم، ويجوز تقديمُ موعد الصرف في الأحوال التي يُرى فيها ملاءمة ذلك.

يتم الصرف وفق التقويم الميلادي

وفيما يخص نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تضمنت التعديلات أن يكون الشهرُ المعتد به في استحقاق التعويض – المنصوص عليه في هذه اللائحة- وانتهاء الحق في ذلك التعويض هو الشهر المحدد وفق التقويم الميلادي، ويتم صرف التعويض المستحق وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويض الأسبوعَ الأول من كل شهر من ذات التقويم.

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