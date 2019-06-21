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أمين بمنظمة التحرير الفلسطينية: حل الدولتين الطريق الوحيد لإقامة سلام عادل ودائم

أمين بمنظمة التحرير الفلسطينية: حل الدولتين الطريق الوحيد لإقامة سلام عادل ودائم
http://almnatiq.net/?p=742776
المناطق_وكالات

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن تحقيق رؤية حل الدولتين وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير هو الطريق الوحيد لإقامة سلام عادل ودائم في المنطقة، يزدهر به الاقتصاد في ظل سيادة كاملة لدولة فلسطين.

وأكد عريقات في كلمة له في جامعة “أكسفورد”، أن فلسطين بعاصمتها القدس ليست للبيع، وأن إجراءات الإدارة الأمريكية وفرضها سياسة الإملاءات وفرض الحلول بالأمر الواقع والقوة لن تُخضع شعبنا للابتزاز أو المساومة على حقوقه الوطنية المشروعة.

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