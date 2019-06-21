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الرئيس الموريتاني: هجومًا عنيفًا على قطر بسبب أعمالها التخريبية والتعاون مع إيران

الرئيس الموريتاني: هجومًا عنيفًا على قطر بسبب أعمالها التخريبية والتعاون مع إيران
http://almnatiq.net/?p=742777
المناطق_الرياض

شن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، هجومًا عنيفًا على قطر وقيادتها، قائلًا إن ما فعلته الدوحة تجاه بعض الدول العربية يناهز ما فعلته ألمانيا النازية.

وأضاف حسب ما نقله موقع “صحراء ميديا”، أنه غير نادم على قطع العلاقات مع الدوحة فالقرار سيادي ومستقل ونابع من قناعته الشخصية وليس دول محددة، لافتًا إلى سلطة قطر ساهمت في خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية عبر دعمها الإرهاب ونشر التطرّف والعنف.

وتابع: “شرف كبير لي قطع العلاقات مع قطر مثل ما فعلت مع إسرائيل وأتحمل كامل المسؤولية عن ذلك وهذا قرار كنت مستعدًا للقيام به منذ البداية”.

كما سخر الرئيس الموريتاني من ما سمّاه “تشدق قطر بالديمقراطية والحرية”، قائلًا: “توجد ديمقراطية في نصف هكتار من هذه الدولة الصغيرة أسس فيه تلفزيون يتعرض لجميع الدول وله الحرية في الحديث عن كل شيء إلا عن ما يدور حول مقره.. قطر سجنت شاعرا لأنه انتقد حكامها، إنها تقمع شعراءها وتزعم نشر الديمقراطية”.

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