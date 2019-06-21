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جامعة الباحة تفتح باب القبول السنوي بعد غدٍ

جامعة الباحة تفتح باب القبول السنوي بعد غدٍ
http://almnatiq.net/?p=742786
المناطق_الباحة

تبدأ جامعة الباحة استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين بعد غدٍ ولمدة عشرة أيام، وذلك خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني للجامعة https://portal.bu.edu.sa.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز الغامدي أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات في 13 كلية بالمدينة الجامعية, ومجمع كليات البنات ببهر, ومجمع كليات البنات بشهبة, والمحافظات.
وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور خالد عمير الغامدي أن عملية القبول تتم من خلال حساب خاص لكل طالب وطالبة عبر بوابة القبول والتسجيل، ولا تتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، كما أنه لا يتطلب أيضاً مراجعة العمادة، ولدى المتقدم فرصة تعديل الرغبات والبيانات خلال هذه الفترة، مع وجوب الحرص على ترتيب الرغبة حسب الأهمية بالنسبة للمتقدم أو المتقدمة وستكون وسيلة الاتصال الأساسية هي حساب المتقدم أو المتقدمة إضافة إلى رسائل عبر البريد الإلكتروني المدخل للمتقدم أو المتقدمة.
وأهاب الدكتور الغامدي بضرورة الدخول على بوابة القبول ومراجعة البيانات والرغبات المدخلة التي يمكن التعديل عليها حتى فترة نهاية استقبال الطلبات المحددة 30 من شوال, كما يمكن الاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول والدليل المرئي للتسجيل وإكمال الطلب.
وأوضح الغامدي أن إعلان النتائج سيكون 7 من ذي القعدة حيث يتسنى للمقبولين والمقبولات تأكيد قبولاتهم خلال 72 ساعة, فيما سيتم إعلان الدفعات اللاحقة حال وجود مقاعد شاغرة.
وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة على المتقدمين والمتقدمات لمن تقدموا لأكثر من جامعة ضرورة اختيار قبول واحد فقط, حيث أن جامعة الباحة ترفع باستمرار بيانات المقبولين والمقبولات على خدمة “مقبول” التي أتاحتها وزارة التعليم لضمان إشغال المقاعد المتاحة للقبول في جامعات المملكة وحتى لا يقوم أي متقدم أو متقدمة بحجز أكثر من مقعد في أكثر من جامعة، فعند حصول المتقدم على أكثر من فرصة تصله رسالة من خدمة “مقبول” بضرورة الإبقاء على فرصة واحدة فقط.
وأشار إلى ضرورة مراجعة المتقدمين والمتقدمات من أمهات سعوديات أو خريجي المدارس العالمية الخارجية للعمادة للتأكد من صحة كامل مستنداتهم وإتاحة القبول لهم.

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