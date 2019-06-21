أضخم 10 ميزانيات عسكرية بالعالم لعام 2019 .. وهذا ترتيب السعودية

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http://almnatiq.net/?p=742805
المناطق_الرياض

تعد ميزانية الدفاع، أو الإنفاق العسكري لكل دولة، عاملاً حاسماً في رفع كفاءة الجيش والحفاظ عليه، وتؤثر في تقدير حجم هذه الميزانية عوامل عديدة، من بينها حجم اقتصاد تلك الدولة.

ووفقاً لإحصائيات أوردها موقع غلوبال فاير باور، المتخصص بالشؤون العسكرية للدول فإن أضخم 10 ميزانيات عسكرية عالمية لعام 2019 جاءت كالتالي:

أمريكا والسعودية

تأتي في المرتبة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، بتخصيصها مبلغ 716 مليار دولار كميزانية للدفاع، وفي المرتبة الثانية تأتي الصين، التي خصصت ميزانية دفاعية بلغت 224 مليار دولار، بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياً، حيث خصصت نحو 70 مليار دولار للميزانية العسكرية، متفوقة بذلك على العديد من دول العالم.

الهند وألمانيا وبريطانيا

أما الهند فقد جاء ترتيبها في المرتبة الرابعة عالمياً بميزانية تزيد عن 55 مليار دولار، فيما تلتها ألمانيا في المرتبة الخامسة بنحو 49 مليار دولار.

أما بريطانيا فقد احتلت المرتبة السادسة عالمياً بتخصيصها مبلغ يزيد عن 47.500 مليار دولار كميزانية للدفاع متقدمة بفارق نصف مليار دولار عن اليابان التي خصصت 47 مليار دولار لقواتها المسلحة محتلة بذلك المرتبة السابعة عالمياً.

روسيا وفرنسا كوريا

روسيا من جهتها احتلت المرتبة الثامنة عالمياً بتخصيصها 44 مليار دولار لقواتها المسلحة.

في حين أقرت فرنسا لميزانية جيشها ميزانية قدرت بنحو 40.500 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة التاسعة عالمياً.

وفي المرتبة العاشرة جاءت كوريا الجنوبية بميزانية عسكرية قدرت بنحو 38.300 مليار دولار.

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