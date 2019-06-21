شاهد كيف تعاملت الشرطة الأمريكية مع سائق رفض التوقف في لوس أنجلوس

المناطق_وكالات

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، مقطع فيديو صادم لحظة قتل أب أمريكي داخل سيارته وبرفقته أطفاله الثلاث .

وقالت الصحيفة ، أن الضباط أطلقوا 34 طلقة على سيارة القتيل “رايان تويمان” الذي يبلغ من العمر 24 عاماً ، وذلك في حي ويلوبروك بمنطقة ساوث لوس أنجلوس يوم الخميس 6 يونيو.

من جانبه قال قائد الشرطة أبريل تاردي إن السيارة “استخدمت كسلاح ضد نواب رئيس الشرطة”.

وأوضح تادري ، أنه قبل أشهر ، عثر المحققون على بنادق في منزل “تويمان” .

وقال برايان دان ، محامي الأسرة ، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز أنه لا يوجد مبرر لإطلاق النار ، وذلك لأن “تويمان” كان أعزل بدون سلاح .