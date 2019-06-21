إصابة طفلين في حريق بأملج

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باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة أملج ظهر اليوم حريق في مبنى سكني من طابقين في حي الضويحي ونتج عن الحادث اصابة طفلين بحروق بسيطة من الدرجة الاولى تم نقلهم لمستشفى املج العام.

وبين المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد / عبدالعزيز بن فرحان الشمري بانه وردنا بلاغاً في تمام الساعة 15:00 من مساء هذا اليوم الجمعة الموافق الموافق 19-10-1440ه عن حادث حريق في مبنى سكني من طابقين في حي الضويحي بمحافظة املج وانحصر الحريق في احدى الغرف داخل شقه بالطابق الثاني وتم مباشرة الحالة واخماد الحريق والسيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني .

ونتج عن الحادث اصابة طفلين بحروق بسيطة من الدرجة الاولى تم نقلهم لمستشفى املج العام عن طريق الهلال الاحمر وحالتهم الصحية مستقرة ولله الحمد .

ومن خلال المعاينة الاولية اتضح ان سبب الحادث كان التماس كهربائي في مكيف غرفة الاطفال .

والدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع واذ ينوه الى ضرورة اتخاذ جميع التدابير الازمة للحماية من الحريق داخل المنزل ومتابعة التمديدات والاجهزة الكهربائية بصفة مستمرة وتوفير ادوات السلامة المنزلية من كواشف الدخان وطفايات الحريق وذلك لسلامتكم .