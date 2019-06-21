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“منصور التركي” يكشف لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تفاصيل هجوم متعمد استهدف سيارتين وإصابة إيطاليين بجدة

“منصور التركي” يكشف لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تفاصيل هجوم متعمد استهدف سيارتين وإصابة إيطاليين بجدة
http://almnatiq.net/?p=742821
المناطق_وكالات

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، أول تعليق رسمي على التحذيرات الأمريكية من وقوع تفجيرين في مدينة جدة .

وقال المتحدث باسم الداخلية ، اللواء منصور التركي، في تصريحات خاصة لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن قوات الأمن تتابع حاليا ما حدث يوم 7 يونيو.

وتابع : “تباشر قوات الأمن التحقيق فيما يحدث يوم 7 يونيو، يبدو أنه عملا إجراميا، يتمحور حول نزاع شخصي”.

وأوضح أن هجوماً متعمداً استهدف سيارتين في مدينة جدة، وتسبب في إصابة مواطنين إيطاليين.

وتابع “التحقيقات الأولية أظهرت أن هناك عبوة ناسفة وضعت تحت دواسات الوقود في السيارتين، ما تسبب في اشتعال النيران بهما وإصابة السائقين، بالإضافة إلى الراكبين الإيطاليين الآخرين”.

وأشار إلى أن السلطات الإيطالية تتعاون في التحقيق الجاري حول تلك الحادثة.

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