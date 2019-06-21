أهالي مركز الخلاوية يشيعون الشهيد “فيصل فارسي”

المناطق - فضة عطيف

شيعت جموع غفيرة من أهالي مركز الخلاوية والنجوع ومحافظة بيش والمراكز التابعة لها، شهيد الواجب وكيل الرقيب فيصل بن يحيى فارسي، أحد منسوبي القوات المسلحة، بعد استشهاده بالحد الجنوبي، حيث أديت عليه صلاة الجنازة بعد صلاة عصر اليوم الجمعة.

وتقدم المصلين على جنازته، محافظ بيش حسن بن عبدالله أبوشرحة ورئيس مركز الخلاوية والنجوع علي الحملي، وجمع غفير من الأهالي والمسؤولين والقيادات الأمنية، وعدد من ضباط وأفراد الجهات العسكرية، حيث قدموا التعازي لأقارب الشهيد، داعين الله أن يتغمد الشهيد “فيصل” بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة.

ونقل محافظ بيش مواساة وتعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله، لذوي الشهيد كما نقل تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز لأسرة شهيد الواجب “فيصل” الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وأكد أقارب الشهيد أن شقيقهم استشهد وهو يدافع عن وطنه وأرضه ومليكه في ميدان الشرف والكرامة، وأنهم يشعرون بالفخر والاعتزاز باستشهاده.

