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انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة بالرياض

انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=742847
المناطق - واس

انطلقت أمس بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار ( الدرجة الأولى ) وذلك على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض ، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعباً يمثلون اندية الوحدة والقادسية والجزيرة ومركز تدريب مكة المكرمة ومركز تدريب الرياض بالإضافة إلى عدد من المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين .
وتم إجراء الاجتماع الفني وسحب القرعة والكشف الطبي والميزان ، انطلقت بعدها الفترة الأولى ( الأدوار التمهيدية ) عند الساعة الثانية ظهراُ وكذلك أقيمت الفترة الثانية المسائية الثانية .
ويدير البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.

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