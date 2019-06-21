انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة بالرياض

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انطلقت أمس بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار ( الدرجة الأولى ) وذلك على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض ، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعباً يمثلون اندية الوحدة والقادسية والجزيرة ومركز تدريب مكة المكرمة ومركز تدريب الرياض بالإضافة إلى عدد من المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين .

وتم إجراء الاجتماع الفني وسحب القرعة والكشف الطبي والميزان ، انطلقت بعدها الفترة الأولى ( الأدوار التمهيدية ) عند الساعة الثانية ظهراُ وكذلك أقيمت الفترة الثانية المسائية الثانية .

ويدير البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.