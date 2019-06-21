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عمل وتنمية الرياض يضبط 180 مخالفة وانذار 238 منشأة خلال اسبوعين

عمل وتنمية الرياض يضبط 180 مخالفة وانذار 238 منشأة خلال اسبوعين

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من خلال 2959 زيارة تفتيشية في العاصمة ومحافظاتها:

عمل وتنمية الرياض يضبط 180 مخالفة وانذار 238 منشأة خلال اسبوعين

عمل وتنمية الرياض يضبط 180 مخالفة وانذار 238 منشأة خلال اسبوعين
http://almnatiq.net/?p=742852
المناطق - الرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها وأسفرت الحملات عن ضبط 180 مخالفة وإنذار 238 منشأة خلال اسبوعين
وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض د/ يوسف السيالي ، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت “2959” منشأة تجارية.
ودعا د/ السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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