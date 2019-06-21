احدث الأخبار

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين
المنطقة الشرقية
 النائب العام يهنيء القيادة بالانضمام لمجموعة العمل المالي «فاتف»
أبرز المواد
 عمل وتنمية الرياض يضبط 180 مخالفة وانذار 238 منشأة خلال اسبوعين
منطقة الرياض
 هيئة كبار العلماء ترفض اتهامات المقررة الخاصة لحقوق الإنسان وتستنكر بشدة المساس بالنظام العدلي بالمملكة
أبرز المواد
 انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة بالرياض
أبرز المواد
 أهالي مركز الخلاوية يشيعون الشهيد “فيصل فارسي”
منطقة جازان
 التحالف يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين في الأجواء اليمنية أطلقهما الحوثيون من صنعاء
أبرز المواد
 مجلس هيئة حقوق الإنسان : ما قامت به “كالامار” لايتوافق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بعمل المقررين الخاصين وأصحاب الولايات
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في جبهة قانية شمال البيضاء
أبرز المواد
 المملكة عضو في مجموعة العمل المالي (فاتف)
أبرز المواد
 «التجارة»: غرامة 400 ألف ريال وتصفية النشاط والتشهير لمتسترين في تجارة الأدوات المكتبية
أبرز المواد
 “منصور التركي” يكشف لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تفاصيل هجوم متعمد استهدف سيارتين وإصابة إيطاليين بجدة
أبرز المواد
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين

المنطقة الشرقية
النائب العام يهنيء القيادة بالانضمام لمجموعة العمل المالي «فاتف»

النائب العام يهنيء القيادة بالانضمام لمجموعة العمل المالي «فاتف»

أبرز المواد
عمل وتنمية الرياض يضبط 180 مخالفة وانذار 238 منشأة خلال اسبوعين

عمل وتنمية الرياض يضبط 180 مخالفة وانذار 238 منشأة خلال اسبوعين

منطقة الرياض
هيئة كبار العلماء ترفض اتهامات المقررة الخاصة لحقوق الإنسان وتستنكر بشدة المساس بالنظام العدلي بالمملكة

هيئة كبار العلماء ترفض اتهامات المقررة الخاصة لحقوق الإنسان وتستنكر بشدة المساس بالنظام العدلي بالمملكة

أبرز المواد

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين
http://almnatiq.net/?p=742859
الدمام - المناطق

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1440/1441هـ
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة)، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “تحقق من حالة الطلب” مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأثنين 21/10/1440هـ الموافق 24/06/2019م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد آل مريح أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفه تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات .

ودعا آل مريح الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدفعة ضرورة الدخول على أيقونة “استعراض طلب سابق” في بوابة القبول بموقع الجامعة بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة.

روابط ذات صلة

‏‫السيح يُغنى بها هذا المساء 

‏‫السيح يُغنى بها هذا المساء 
28 متدرب في برنامج بناء مؤشرات الأداء في الأحساء

28 متدرب في برنامج بناء مؤشرات الأداء في الأحساء
تكريم 1300 متطوع ومتطوعة في ختام حملة تركد لإفطار الصائمين

تكريم 1300 متطوع ومتطوعة في ختام حملة تركد لإفطار الصائمين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*