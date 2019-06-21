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بدعم من خفض متوقع لأسعار الفائدة والتوترات بين أمريكا وإيران

الذهب يسجل ذروته في 6 أعوام

الذهب يسجل ذروته في 6 أعوام
http://almnatiq.net/?p=742864
المناطق - رويترز

اخترقت أسعار الذهب يوم الجمعة مستوى 1400 دولار قبل أن تتراجع، لكنها تظل قرب أعلى مستوى لها في ست سنوات بدعم من توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وتلقى المعدن النفيس دعما أيضا من مخاوف بشأن ضربة عسكرية أمريكية محتملة إلى إيران وحرب تجارية عالمية.

وفي أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1399.42 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 0.8 بالمئة في حين صعدت العقود الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1400.10 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة قفزت الأسعار إلى 1410.78 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر أيلول 2013.

وعلى مدار الأسبوع سجل المعدن الأصفر أفضل مكاسبه الاسبوعية في أكثر من ثلاث سنوات.

وقفز الذهب أكثر من 5 بالمئة منذ أن لمح البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الى تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام مع تحركه للرد على تزايد الضبابية الاقتصادية وبقاء التضخم عند مستويات منخفضة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.65 بالمئة إلى 15.32 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 805.00 دولارات للأوقية.

وقفز البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1500.00 دولارا للأوقية، مسجلا ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

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