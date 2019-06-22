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الدولار يسجل أدنى مستوياته في 3 أشهر

الدولار يسجل أدنى مستوياته في 3 أشهر
http://almnatiq.net/?p=742890
المناطق - وكالات

هبط الدولار، الجمعة، إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر أمام سلة من العملات متضررا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة، بينما صعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في 5 أشهر مقابل العملة الأميركية مع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ودفع ضعف العملة الخضراء اليورو للصعود إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، ولقيت العملة الأوروبية دعما أيضا من بيانات أقوى من المتوقع بشأن نشاط الشركات في فرنسا وألمانيا.

وواصل الدولار خسائره لثالث جلسة على التوالي منذ أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

ولمح المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع إلى أنهما مستعدان لتيسير السياسة النقدية للتصدي لتباطؤ اقتصادي عالمي وتفاقم التوترات التجارية العالمية.

وصعد اليورو 0.69 بالمئة إلى 1.1368 دولار في أواخر جلسة التداول وهو أعلى مستوى له منذ الثاني والعشرين من مارس.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات منافسة، 0.44 بالمئة إلى 96.205 وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من مارس.

وقفزت العملة اليابانية في التعاملات الآسيوية إلى 107.045 ين مقابل الدولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثالث من يناير قبل أن تتخلى عن مكاسبها وتنهي الجلسة بلا تغير يذكر عند 107.30 دولار.

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