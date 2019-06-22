احدث الأخبار

بعد هواوي.. واشنطن تدرج 5 شركات صينية في القائمة السوداء
أبرز المواد
 البنتاغون يحذر إيران: لدينا القدرة على الرد بقوة
أبرز المواد
 الدولار يسجل أدنى مستوياته في 3 أشهر
أبرز المواد
 قبل انتخابات إسطنبول.. حزب مؤيد للأكراد يفضح “حيلة أردوغان”
أبرز المواد
 ظهور “طفرات” في جماجم الشباب.. والهواتف في قفص الاتهام
أبرز المواد
 التعليم تدعو 312 مرشحاً ومرشحة لمطابقة بياناتهم لتعويض من لم يقبل ترشيحه بعد المطابقة
أبرز المواد
 مؤشرات القبول في الجامعات الحكومية تتجاوز الـ 87% من عدد الطلاب والطالبات .. وأكثر من 311 ألف مقعد حكومي بانتظار خريجي الثانويات
أبرز المواد
 مصر تستهل أمم أفريقيا بالفوز على زيمبابوي
أبرز المواد
 رويترز: إجلاء مئات المتعاقدين الأمريكيين من العراق بسبب تهديدات أمنية محتملة
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع في بغداد
أبرز المواد
 الذهب يسجل ذروته في 6 أعوام
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين
المنطقة الشرقية
بعد هواوي.. واشنطن تدرج 5 شركات صينية في القائمة السوداء

بعد هواوي.. واشنطن تدرج 5 شركات صينية في القائمة السوداء

أبرز المواد
البنتاغون يحذر إيران: لدينا القدرة على الرد بقوة

البنتاغون يحذر إيران: لدينا القدرة على الرد بقوة

أبرز المواد
الدولار يسجل أدنى مستوياته في 3 أشهر

الدولار يسجل أدنى مستوياته في 3 أشهر

أبرز المواد
قبل انتخابات إسطنبول.. حزب مؤيد للأكراد يفضح “حيلة أردوغان”

قبل انتخابات إسطنبول.. حزب مؤيد للأكراد يفضح “حيلة أردوغان”

أبرز المواد

بعد هواوي.. واشنطن تدرج 5 شركات صينية في القائمة السوداء

بعد هواوي.. واشنطن تدرج 5 شركات صينية في القائمة السوداء
http://almnatiq.net/?p=742897

أضافت الولايات المتحدة، خمس شركات ومؤسسات صينية تعمل في تطوير وإنتاج أجهزة الكمبيوتر الفائقة إلى “القائمة السوداء”، وذلك بالإضافة إلى شركة الهواتف الذكية “هواوي”.

وقالت شبكة “ABC” اليوم الجمعة، إن ذلك يعني حرمان الشركات المذكورة من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، ومنع الشركات الأمريكية من بيعها أية تكنولوجيات.

وأشارت الشبكة، إلى أن وزارة التجارة الأمريكية، تعتبر نشاطات هذه الشركات، “مخالفة لمصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وتضم القائمة، شركة Sugon المصنعة للكمبيوترات الفائقة، وكذلك معهد التكنولوجيات الكمبيوترية Wuxi Jiangnan، و3 مؤسسات تابعة لشركة Sugon.

وقالت شبكة “ABC”، إن كل هذه المؤسسات، تشارك في تصميم التكنولوجيات الكمبيوترية، التي يمكن أن تستخدم في تحديث المجال العسكري الصيني.

ووضعت الحكومة الأمريكية “هواوي”، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو الماضي، والتي تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بأمنها القومي.

روابط ذات صلة

البنتاغون يحذر إيران: لدينا القدرة على الرد بقوة

البنتاغون يحذر إيران: لدينا القدرة على الرد بقوة
الدولار يسجل أدنى مستوياته في 3 أشهر

الدولار يسجل أدنى مستوياته في 3 أشهر
قبل انتخابات إسطنبول.. حزب مؤيد للأكراد يفضح “حيلة أردوغان”

قبل انتخابات إسطنبول.. حزب مؤيد للأكراد يفضح “حيلة أردوغان”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*