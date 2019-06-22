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الأرصاد :نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

الأرصاد :نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=742900
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية ، الرياض تمتد حتى نجران وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . في حين تبقي السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ، عسير .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربيشمالية الى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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