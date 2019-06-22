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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=742909
المناطق _ نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب ،وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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