هيئة الطيران بالإمارات تدعو المشغلين الجويين لتفادي التشغيل في المناطق الخطرة

المناطق _ دبي

وجهت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الأمارات العربية المتحدة المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا التوجيه يعد إجراءً احترازياً نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وحرصًا من الهيئة العامة للطيران المدني على أمن وسلامة الطيران.