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الزياني: أهم المعايير الجديدة للائحة الذوق العام
http://almnatiq.net/?p=742937
المناطق - الرياض

كشف مدير جمعية الذوق العام ” بدر الزياني ” أن وزارة الداخلية تعكف حالياً مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لوضع اللوائح الخاصة بنظام الذوق العام ، على أن يتم الإعلان عنها فور الإنتهاء منها .

وقال “الزياني ” أن الجمعية ستعمل على التوعية بالذوق العام تمهيداً للإلتزام باللوائح ومنها عدم إطالة النظر لأكثر من 5 ثوان في شخص لا تعرفه ، والكف عن إلقاء لمخلفات من السيارة ، أو إستعمال السبابة بطريقة مهينة .

وأضاف أن من ضمن القواعد التي يستهين بها بعض الناس عدم إحترام الصفوف ، أو التعاون ، أو رفع صوت المسجل أو ما شابه .

وأوضح أن هناك معايير عالمية يتم على أساسها تحديد ضوابط الذوق العام منها ” تصفيفات الشعر الغريبة ، والتيشيرت ” العلاقي ” في الأماكن العامة .

أما عن إرتداء “الشورت ” فقال أنه لا يمكن تحديده ضمن اللائحة إلا انه لا يليق بالأماكن العامة من باب الذوق ، بالإضافة إلى توصيات تفيد بإقتصار ثوب النوم على أماكن محدودة .

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الشهر الماضي تأجيل تطبيق اللائحة، بعد أن لاقت ترحيب كبير للحفاظ على الآداب العامة وعادات وتقاليد الشارع السعودي .

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