ختام دور المجموعات لبطولة البحر الأحمر بأملج

أملج - فايز السميري

أختتمت منافسات دور المجموعات لبطولة البحر الأحمر الاولى لكرة القدم بأملج والتي تقام على ملاعب نادي الحوراء وأكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية وذلك بعد ان ٱكد الويلفز تكملة الضلع الثامن لتلك الدور بعد ان استطاع قلب النتيجة من خسارة في الشوط الأول بثلاثة مقابل هدف امام الاسطورة الى رباعيه في مباراه وصفت بأنها ممتعه في كل تفاصيلها .

وأستطاعت فرق الوداد والقلعه والسلام والسد والملكي العروبه والمحصورة والويلفز في حجز مقاعدهم في دور الثمانية ، هذا وقد وضعت القرعة مواجهات ساخنة إحداها إذ يواجه فريق الوداد نظيره المحصوره علماً بٱن الفريقين يضمون لاعبين بارزين ، بينما يقابل السد المدجج بالنجوم التي امتزجت بين الخبره وروح الشباب بقيادة الممول وضابط ايقاع خط الوسط رامي القوفي وصخرة الدفاع فهد محمد المرواني الملكي وهي لاتقل قوة واثارة عن غيرها ، كذلك القلعه امام السلام الفريق الثقيل فنياً والذي ٱكد قائده سامي الفزي حرصهم علـى بلوغ ادوار متقدمة في البطولة ، واخيراً الويلفز مع العروبه .

واكتست مدرجات ملعب الحوراء بالجماهير الغفيره طيلة مباريات الدور التمهيدي للبطولة وستشهد الادوار المتقدمة حضوراً اكثر .

حيث ستستأنف مباريات دور الثمانيه يوم غداً الأحد بواقع مباريتين في اليوم .

من جانبه أوضح المشرف العام على البطولة عاطف الشريف قائلاً انتهى الدور التمهيدي للمجموعات وتأهلت ثمانيه فرق لدور الثمانيه وهذه المرحله خروج المغلوب وتصعب على المجموعات ويكون فيها الحذر من جميع الفرق فالخطأ يكلفه الخروج من البطوله .

واردف مبروك لجميع الفرق التي تجاوزت المجموعات وهاردلك للفرق التي لم يحالفها الحظ بالتأهل مقدماً الشكر لـ إداريي الفرق التي لم يحالفهم الحظ وتقبلهم للنتيجه النهائيه بالخروج .