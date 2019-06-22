احدث الأخبار

سلطات الطيران المدني الليبي تعلن عودة حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي
أبرز المواد
 “مرحبا ألف في عسير” ينطلق بـ ١٩٤ فعالية ومشاركة ١٠ جهات
أبرز المواد
 “منصور التركي” يكشف لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تفاصيل هجوم متعمد استهدف سيارتين وإصابة إيطاليين بجدة
أبرز المواد
 ختام دور المجموعات لبطولة البحر الأحمر بأملج
الرياضة
 الزياني: أهم المعايير الجديدة للائحة الذوق العام
أبرز المواد
 هيئة الطيران بالإمارات تدعو المشغلين الجويين لتفادي التشغيل في المناطق الخطرة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 الموريتانيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يعين مارك إسبر وزيراً للدفاع
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يحتفيان بذكرى اليوم العالمي للاجئين
أبرز المواد
 “دارة الملك عبدالعزيز” توثق شواهد جدة التاريخية
أبرز المواد
 تركي الشيخ : المفاجآت الكبرى للهيئة سترونها خلال موسم الرياض
أبرز المواد
سلطات الطيران المدني الليبي تعلن عودة حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي

سلطات الطيران المدني الليبي تعلن عودة حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي

أبرز المواد
“مرحبا ألف في عسير” ينطلق بـ ١٩٤ فعالية ومشاركة ١٠ جهات

“مرحبا ألف في عسير” ينطلق بـ ١٩٤ فعالية ومشاركة ١٠ جهات

أبرز المواد
“منصور التركي” يكشف لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تفاصيل هجوم متعمد استهدف سيارتين وإصابة إيطاليين بجدة

“منصور التركي” يكشف لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تفاصيل هجوم متعمد استهدف سيارتين وإصابة إيطاليين بجدة

أبرز المواد
ختام دور المجموعات لبطولة البحر الأحمر بأملج

ختام دور المجموعات لبطولة البحر الأحمر بأملج

الرياضة

سلطات الطيران المدني الليبي تعلن عودة حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي

سلطات الطيران المدني الليبي تعلن عودة حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي
http://almnatiq.net/?p=742954
المناطق _ طرابلس

أعلنت سلطات الطيران المدني في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية اليوم ، عودة حركة الملاحة بعد توقف دام لعدة ساعات، معلنًا جدول الرحلات المحلية والدولية المغادرة والقادمة حسب النظام المعتاد اليومى لطائرات الخطوط الليبية والأفريقية.
وقال المطار في بيان ، إن عودة العمل الملاحة الجوية تأتي بعد توقف لعدة ساعات باستقبال طائرة الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من مطار إسطنبول الدولي، دون أن يكشف عن سبب توقف الملاحة من قبل.
وكان مطار معتيقة قد أعلن مساء أمس عن توقف الملاحة الجوية في المطار نتيجة تعرض المطار لقذاف هاون وصواريخ قادمة من ناحية مزرعة الموز باتجتة عين زارة وتاجوراء مما أدى إلى إعلان السلطات إلى تحويل الطائرات القادمة من اسطنبول وتونس والاسكندرية إلى مطار مصراتة خوفا على سلامة الطيران المدني.

روابط ذات صلة

“مرحبا ألف في عسير” ينطلق بـ ١٩٤ فعالية ومشاركة ١٠ جهات

“مرحبا ألف في عسير” ينطلق بـ ١٩٤ فعالية ومشاركة ١٠ جهات
“منصور التركي” يكشف لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تفاصيل هجوم متعمد استهدف سيارتين وإصابة إيطاليين بجدة

“منصور التركي” يكشف لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تفاصيل هجوم متعمد استهدف سيارتين وإصابة إيطاليين بجدة
الزياني: أهم المعايير الجديدة للائحة الذوق العام

الزياني: أهم المعايير الجديدة للائحة الذوق العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*