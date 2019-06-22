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ترامب: لا أسعى إلى حرب مع إيران “لكنها لو وقعت ستسبب دمارا ماحقا لم تروه من قبل”

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ترامب: لا أسعى إلى حرب مع إيران “لكنها لو وقعت ستسبب دمارا ماحقا لم تروه من قبل”

ترامب: لا أسعى إلى حرب مع إيران “لكنها لو وقعت ستسبب دمارا ماحقا لم تروه من قبل”
http://almnatiq.net/?p=742967
المناطق _ وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد الحرب مع إيران لكنه حذر من أنها ستواجه “المحو” لو اندلع صراع بين البلدين.

وقال ترامب في مقابلة مساء الجمعة مع شبكة إن بي سي الأمريكية إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء مباحثات غير أنها لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية.

وأضاف “لا أسعى لحرب إن وقعت ستكون محوا لم تروه من قبل أبدا. غير أنني لا أسعى إلى فعل ذلك”.

وجاء ذلك في إطار تعليق ترامب على تساؤلات حول أسباب إلغائه ضربة عسكرية كانت تستهدف مواقع عسكرية إيرانية فجر الجمعة ردا على إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية قالت إنها اخترقت أجواءها.

وأوضح ترامب أنه ألغى العملية لأن الرد بهذه الطريقة على إسقاط الطائرة كان سيؤدي لخسائر غير متناسبة في الأرواح تقدر بنحو 150 شخصا.

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