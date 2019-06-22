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شراكة سعودية ـ فرنسية لبناء منشأة تصنيع هياكل طيران معدنية في المملكة

شراكة سعودية ـ فرنسية لبناء منشأة تصنيع هياكل طيران معدنية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=742974
المناطق - متابعات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» يوم أمس عن إبرامها مذكرة اتفاق مع شركة فيجيك إيرو Figeac Aéro، وهي إحدى شركات الطيران الفرنسية ذات الطراز العالمي والمتخصصة في تصنيع الأجزاء الهيكلية والدقيقة وأجزاء المحركات من السبائك الخفيفة والمعادن الصلبة.
ووقعت المذكرة في معرض باريس الجوي، الحدث الدولي المتخصص في مجال الطيران والفضاء والأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي يقام في مطار لو بورجيه في العاصمة الفرنسية.
وتضمنت مذكرة الاتفاق إنشاء مشروع مشترك بين الشركتين يقضي ببناء منشأة في السعودية لتصنيع هياكل الطيران المعدنية، فيما ستمتلك شركة «سامي» غالبية الأسهم في الكيان الجديد الذي سيقوم بتنفيذ العقود المتعلقة بتصنيع المكونات المعدنية للطيران العسكري والتجاري، إذ من المقرر أن يستمر المشروع لمدة عامين ونصف.
وأبدى الدكتور أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» تطلع الشركة للعمل عن كثب مع الشركة الفرنسية في المستقبل، مشيراً إلى أن المشروع «يمثل الركيزة الأساسية للصناعات التحويلية للطائرات، وسيعزز من قدراتنا المحلية تماشيا مع الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030، ومن خلال بناء أسس متينة للتصنيع الأصلي، سنكون قادرين على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وضمان مستقبل أكثر أماناً للمملكة وشعبها في الوقت نفسه».
من جهته، قال جان كلود مايار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فيجيك إيرو»: «بعد دراسة وبحث لمدة أربع سنوات مع الكثير من الشركاء المحتملين حول المنظومة السعودية، توصلنا إلى أن شراكتنا في المشروع المشترك المستقبلي مع شركة (سامي) ستمكن المملكة من تطوير قدراتها التصنيعية وبناء صناعة الطيران الخاصة بها إلى جانب سلسلة التوريد المرتبطة بها. وإننا متحمسون للغاية حيال هذا المشروع الصناعي الجديد وسنسعى جاهدين في شركتنا إلى إنجاحه».
وأضاف أنه «سيتم إدارة وتشغيل المنشأة الجديدة، التي سيكون موقعها إما في الرياض أو جدة، بواسطة مهندسين وفنيين سعوديين مؤهلين ومدربين تدريباً عالياً. وتشمل الأنشطة التي سيتم تنفيذها في المنشأة عمليات التشغيل الآلي، مثل أعمال الصفائح المعدنية، وعمليات المعالجة السطحية، وأعمال التجميع الفرعية، لتسليم البضائع بشكلها النهائي إلى العملاء. وستستفيد هذه المنشأة من المؤهلات والتراخيص في مجال الطيران لتوفير قطع الغيار التي تشمل أجزاء أجنحة الطائرات التجارية المصنوعة من التيتانيوم.

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