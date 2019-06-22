أمير جازان يدشن عدداً من المشروعات التعليمية والمدرسية بحضور وزير التعليم

كما يقوم وزير التعليم آل الشيخ ، بزيارة للجنود المرابطين في الحد الجنوبي ، ومدارس الفصل الصيفي والأندية الموسمية وأندية الأحياء ، والحملة الصيفية بقطاع العيدابي .
ويقف معالي وزير التعليم خلال الزيارة على سير العمل بالمشاريع التعليمية بالمنطقة التابعة لجامعة جازان وتعليم جازان وتعليم صبيا ، وستتضمن الزيارة ثلاثة لقاءات حيث يعقد اللقاء الأول مع المواطنين لمناقشة عدد من المحاور التي تهم أبناء المنطقة، فيما سيكون اللقاء الثاني لمعالي الوزير مع المعلمين والمعلمات حيث سيستمع معاليه لاستفساراتهم ، فيما يختتم وزير التعليم لقاءاته بلقاء مع قيادات التعليم الجامعي والعام بالمنطقة لمناقشة عددٍ من الموضوعات للإسهام في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمنطقة والوصول لتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات .
وتأتي زيارة معالي وزير التعليم للمنطقة تأكيدا على دعم العمل التعليمي وحرصه على تجويد الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات والارتقاء بالمخرجات بما يحقق رؤية المملكة 2030.
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