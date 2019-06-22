حفلات فنية تشعل صيف أبها والنماص وعروض ترفيهية متنوعة “مرحبا ألف في عسير” ينطلق بـ ١٩٤ فعالية وبمشاركة ١٠ جهات

المناطق - أبها

أعتمد مجلس التنمية السياحية بعسير، برنامج فعاليات عسير لعام ١٤٤٠هـ، تحت شعار “مرحباً ألف في عسير”.

وأوضح نائب رئيس المجلس أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن البرنامج ينقسم إلى قسمين، الأول يستمر حتى الثالث من أغسطس بمشاركة ١٠ جهات حكومية وأهلية وخاصة ويضم ١٩٤ فعالية موزعة على كافة مدن و محافظات منطقة عسير.

و القسم الثاني من برنامج الصيف سيكون موسم صيف السودة والذي يأتي ضمن مواسم السياحة السعودية و الذي سيعلن عن فعالياته أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز قريباً.

وأضاف الحميدي بأن فعاليات هذا الصيف ستكون موزعة بين مدينة أبها بـ ٨٦ فعاليه؛ ومحافظة النماص بـ ١٩ فعاليه؛ ومحافظة بلقرن بـ ١٢ فعاليه؛ ومركز البشائر بـ ١١ فعاليه؛ ومركز بني عمرو بـ ١١ فعالية؛ ومركز بللسمر بـ ٩ فعاليات؛ ومحافظة تنومة بـ ٧ فعاليات؛ ومحافظة خميس مشيط بـ ٥ فعاليات؛ ومحافظة أحد رفيدة بـ ١٥ فعاليه؛ ومركز الواديين بـ ٦ فعاليات؛ ومحافظة سراة عبيدة بـ ٣ فعاليات؛ ومحافظة الحرجة بـ ٤ فعاليات؛ ومحافظة ظهران الجنوب بـ ٣ فعاليات؛ ومركز بللحمر فعاليتين.

مشيراً الى أن تنفيذ الفعاليات يأتي ضمن تنسيق مشترك بين الجهات المعنية حيث تشارك أمانة عسير بـ ١٢٩ فعالية، و جسفت عسير بـ٥ فعاليات؛ ونادي أبها الأدبي بـ ٦ فعاليات؛ والغرفة التجارية الصناعية بأبها بـ ١١ فعالية؛ والهيئة العامة للترفيه بـ ٨ فعاليات؛ والهيئة العامة للرياضة بفعاليتين؛ وإدارة التعليم بـ٢٠ فعالية؛ ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله بفعاليتين؛ ومجلس التنمية السياحية بـ ٦ فعاليات؛ وفرع الزراعة بـ ٣ فعاليات.

ونوه الحميدي إلى أن برامج وفعاليات صيف هذا العام ستكون غنية بتنوعها ما بين بازارات الحرفيين و الفعاليات الرياضية كرالي عسير؛ والهايكنج؛ والمارثونات؛ ومسابقات متنوعة في عدد من الألعاب؛ بالإضافة إلى برنامج نادي أبها الأدبي والذي سيتضمن ٥٠ نشاطاً ما بين أمسيات ولقاءات ومعارض بجانب العروض السينمائية والترفيهية والضوء والصوت وشارع الشهداء .

مردفاً بأنه ستقام ست حفلات غنائية على خشبة مسرح طلال مداح بمركز الملك فهد الثقافي بأبها ومحافظة النماص والتي سيحييها عدد من أهم الفنانين والفنانات على مستوى الوطن العربي في مقدمتهم فنان العرب محمد عبده؛ ورابح صقر؛ وخالد عبدالرحمن؛ وعبدالله الرويشد؛ وعايض؛ وجابر الكاسر؛ ونجوى كرم.

وأكد حرص سمو الأمير تركي بن طلال على تسخير كافة الإمكانات لإنجاح فعاليات هذا الصيف ليظهر بالشكل اللائق؛ مشيداً بدور الخطوط الجوية العربية السعودية في مساهمتها برفع نسبة الرحلات القادمة الى أبها؛ ومثمناً دعم الرعاة والداعمين والشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المحلي.

وحث الحميدي وسائل الإعلام على مواصلة دورها البارز في إبراز برامج وفعاليات هذا الصيف معتبراً أنها شريك أساسي في إنجاحه.