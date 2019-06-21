مجالس ( مناطق الشرقية والقصيم وحائل وجازان والحدود الشمالية) في زيارة لبلدي الباحة

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يستضيف المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة يومي الأحد والاثنين القادمين قرابة 70 عضوا بلديا يمثلون عددا من المجالس البلدية بمناطق المملكة وهي المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية المجلس البلدي بمنطقة القصيم المجلس البلدي بمنطقة حائل المجلس البلدي بمنطقة جازان المجلس البلدي بمنطقة الحدود الشمالية) ونظّم بلدي الباحة برنامجاً حافلا شاملاً لقاءات وورش عمل وزيارات لمشاريع أمانة منطقة الباحة

واوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة أحمد بن مسفر آل هادي الزهراني بأن المجلس حدد موعد اللقاء بمشاركة جميع الأعضاء في مركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات على طريق المطار ليقدم كل مجلس عرضا مرئياً لنشاطاته ومبادراته خدمة للشأن البلدي، ويشمل البرنامج حضور فعاليات حفل انطلاقة برامج صيف هذا العام الذي يرعاه سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود في القرية التراثية بمراوه ، وتحديد لقاء مع أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط بمركز الحسام للمؤتمرات ، وستشمل جولة ضيوف بلدي الباحة مشاريع الأمانة مثل مركز الحسام للمؤتمرات ومنتزه رغدان الذي يطل على طريق عقبة الباحة ومنتزه الحسام الذي تم تدشينه مع طلائع صيف هذا العام ومنتزه خيره والوقف على شلالاتها الطبيعية والصعود فوق سنام الجبل الذي يشرف على غابات العرعر الكثيفة والمرور على المدينة الصناعية الشمالية وملاعب وحديقة شمال الواقعة في بني سار شمال مدينة الباحة، ومنتجع الشيخ أحمد العويفي الذي يتسنم الجبل في اطلالة بانوراميه جميلة على جانب من مدينة الباحة. وتهدف هذه الزيارات بين المجالس البلدية إلى تلاقح الأفكار وتبادل الآراء ونقل التجارب والمبادرات خدمة للشأن البلدي.