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بلدية القفل تنفذ حملة لتنظيف المتنزهات الطبيعية بالمركز

بلدية القفل تنفذ حملة لتنظيف المتنزهات الطبيعية بالمركز

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بلدية القفل تنفذ حملة لتنظيف المتنزهات الطبيعية بالمركز

بلدية القفل تنفذ حملة لتنظيف المتنزهات الطبيعية بالمركز
http://almnatiq.net/?p=743036
جازان - فضة عطيف

نفذت بلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة حملة لنظافة المتنزهات الطبيعية بالمركز من المخلفات شملت عددا من الأودية والمساحات الخضراء.
وأوضح رئيس بلدية القفل المهندس محمد الحامظي أن ذلك يأتي للمحافظة على هذه الأماكن الطبيعية التي حبانا الله بها وتهيئتها للمتنزهين مبينا أن وعورة التضاريس وصعوبة بعض الأودية لن تثنيهم عن مواصلة إزالة المخلفات المختلفة بها
(وبمجهودات البلدية الذاتية) والتي تشوه جمال هذه الأماكن.
ودعا الحامظي كافة المتنزهين للمحافظة على هذه الأماكن وعدم رمي المخلفات بها أو إزالة المسطحات الخضراء منها وقطع الأشجار لتبقى سمة تميز (منطقتنا الغالية ووطننا الغالي عليناجميعاً )ونستمتع من خلالها بجمال الطبيعة من حولنا.
كما نوه ؛  بأن بلدية القفل لن تتوانى في التعاون مع المواطنين وبلاغاتهم المختلفة بما في ذلك البلاغات الخاصة بتجمعات المخلفات المختلفة .

 

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